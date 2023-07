Retrasan estreno de Dune: Parte 2 hasta 2024

La secuela del épico de ciencia ficción “Dune” dirigida por Denis Villeneuve podría recorrer un gusano de arena hasta 2024. En medio de dos huelgas laborales controvertidas en Hollywood, el Grupo de Cine de Warner Bros. está considerando seriamente posponer la película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya para el próximo año desde su fecha actual del 3 de noviembre, según tres personas con conocimiento de las discusiones informaron a Variety.

La película es una coproducción con Legendary Entertainment y ambas partes deben estar de acuerdo en una nueva fecha de estreno, dijo una fuente interna. Aún no se ha abordado a Legendary sobre un posible cambio, agregaron. Otra fuente familiarizada con Warner Bros. dijo que los lanzamientos siguen adelante según lo planeado originalmente y que no ha habido discusiones formales, pero señaló que la duración de las batallas sindicales es completamente impredecible. Los portavoces de Warner Bros. y Legendary Entertainment se negaron a comentar sobre el asunto.

Además, Warner Bros. está evaluando posibles nuevas fechas para la esperada película musical “The Color Purple“, que cuenta con Oprah Winfrey como productora, así como para la secuela de DC Studios “Aquaman and The Lost Kingdom“, según fuentes. La posible reorganización de las fechas se debe a las huelgas de los sindicatos SAG-AFTRA y Writers Guild of America, que están en conflicto con los productores del mundo del espectáculo por nuevos contratos.

Una película como “Dune 2” se beneficiaría enormemente de la participación de su elenco estelar, que también incluye a Austin Butler, Florence Pugh, Javier Bardem y Josh Brolin. Las restricciones sindicales actuales indican que esos actores no pueden promocionar trabajos pasados o futuros realizados y lanzados por compañías afectadas por la huelga.

El hecho de que Warner Bros. esté considerando mirar hacia adelante indica que el estudio no tiene confianza en que ninguna de las huelgas sindicales se resuelva a mediados del otoño. “The Color Purple” y la secuela de “Aquaman” están programadas actualmente para el 20 de diciembre y el 25 de diciembre, respectivamente. Un título como “Color Purple“, señaló un miembro de la industria, dependería de una sólida campaña de premios. Las campañas para los Premios de la Academia y los Globos de Oro podrían verse afectadas por una huelga prolongada.

Warner Bros. seguramente no es el único estudio en la ciudad que está evaluando el calendario de estrenos. Películas importantes en la misma franja de tiempo que la secuela de “Dune” incluyen “The Marvels” de Disney el 10 de noviembre y el reinicio de la franquicia “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” de Lionsgate el 17 de noviembre. El sello Columbia Pictures de Sony también tiene previsto llevar la película “Napoleon” de Apple Studios a los cines el 22 de noviembre, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix.

Vía: Variety

Nota del editor: Esta huelga ya duró bastante y lo malo es que quienes resultan más afectados son los consumidores.