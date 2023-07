Según una nueva encuesta realizada por Daily Stoke sobre las opiniones de los consumidores estadounidenses, casi la mitad de los suscriptores de servicios de streaming, el 46%, considera que las suscripciones de streaming no ofrecen suficiente valor para justificar sus precios, y el 66% afirma que las suscripciones son en general demasiado caras. El consumidor promedio gasta $46 dólares en suscripciones mensuales de streaming y no está contento al respecto.

Esto podría ser una mala noticia para un sistema de Hollywood que parece estar enfocado en trasladar la mayor cantidad posible de su contenido a plataformas de streaming, pero quizás sea una mejor noticia para los estudios, la mayoría de ellos, que están invirtiendo cada vez más en plataformas de FAST (televisión gratuita con publicidad) que esencialmente abandonan el modelo de streaming tradicional para volver a la sensación de la televisión.

La mitad de los encuestados dijo que es probable que cancelen su suscripción si una plataforma toma medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas. Solo el 20% dijo que los servicios deberían tomar medidas enérgicas contra esta práctica, lo cual es probable porque incluso si aceptamos el argumento de que el intercambio de contraseñas está costando dinero a las plataformas, los consumidores son lo suficientemente inteligentes como para entender que un cambio solo resultaría en mayores ganancias, no en una reducción de precios. Después de todo, Netflix simplemente eliminó por completo su opción básica sin anuncios de $9.99 dólares, por lo que está claro que los servicios de streaming planean aumentar los precios.

Una gran mayoría de los encuestados, el 79%, dijo que consideran aceptable compartir contraseñas con familiares, incluso si no viven en la misma casa. Aquellos que practican el intercambio de contraseñas reportan un ahorro de aproximadamente $15 dólares al mes al hacerlo.

Hay buenas noticias para los servicios de streaming: el 94% de los suscriptores dijeron que disfrutan del contenido ofrecido por sus plataformas de streaming y el 62% dijo que creen que estar suscrito a al menos un servicio de streaming es necesario dada la situación actual del entretenimiento. También hay algunos aspectos que no están específicamente relacionados con la satisfacción del cliente, pero que vale la pena mencionar: las pruebas gratuitas siguen siendo una parte clave del mundo del streaming, con el 74% de los encuestados diciendo que se habían registrado para una prueba gratuita para ver un contenido específico y aproximadamente el 10% de ellos admitiendo que después olvidaron cancelar la prueba. Alrededor de dos tercios de los encuestados también dijeron que habían cancelado un servicio y luego se volvieron a suscribir más tarde.

Otra queja común es la gran cantidad de plataformas y lo difícil que es encontrar un contenido determinado si no se sabe dónde está disponible. Esto es algo que ha frustrado cada vez más al público desde que el número de servicios comenzó a aumentar hace unos años. Después de todo, hace solo una década, uno podía ir a Netflix o a una tienda de videos física, y en ambos casos podías encontrar la gran mayoría de lo que buscabas en un solo lugar. La dispersión del contenido no solo está frustrando a las audiencias, sino que también está aumentando la cantidad que deben pagar mensualmente.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Lo he dicho muchas veces, no funciona si tienes familia jajaja pero, paga solo el servicio en el que estás viendo una serie, porque cuando te clavas con una serie, no ves otra cosa ni utilizas las otras aplicaciones que estás pagando sin desquitarlas. De cualquier manera, analicen la situación y vean qué es lo que más usan, no vale la pena pagar todo y hacerlo le da la idea a las empresas de que la gente quiere todavía más plataformas.