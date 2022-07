Resolverán una gran duda que dejó Stranger Things 4

Hace poco los hermanos Duffer, comentaron un poco acerca de la posible fecha para la quinta temporada de Stranger Things, misma que podría llegar en algún momento del 2024. Y con toda la trama que abordó la última tanda de capítulos, se llegó a la conclusión de que una gran duda se aclarará cuando al fin el público sea testigo de la temporada final.

¡Spoilers adelante!

Una de las pistas extrañas que Nancy encontró en el episodio 7 de esta cuarta temporada fue su diario, mismo que tiene la última entrada congelada en el tiempo, concretamente unos tres años en el pasado. Ese es justo el lapso de tiempo en el que todas las anomalías comenzaron con el grupo de amigos, siendo el primero la desaparición de Will Byers.

Esto es lo que comentaron los hermanos Duffer acerca de si esa incógnita del Hawkins congelado va a resolverse o al menos explicarse en el final definitivo de la franquicia:

El signo más grande es el que establecimos en el final del Volumen 1 con el mundo atascado en el tiempo el día de la desaparición de Will. Eso es algo que no respondemos en el Volumen 2, y ese es realmente el punto clave de la trama . , será la pregunta clave que impulsará nuestra última temporada mientras tratamos de concluir esta historia y dar el resto de las respuestas.

También comentaron acerca de la victoria de Vecna y la apertura de las cuatro puertas al mundo real:

Sabíamos que esta iba a ser la penúltima temporada, así que pudimos hacer muchas cosas que no habíamos podido antes, como la colisión de las cuatro puertas. Siempre hemos querido que Upside Down invada Hawkins de una manera más masiva. Lo insinuamos un poco en la segunda temporada, pero queremos una invasión completa del Upside Down, y eso es algo que simplemente no se puede detener.