Reporte: Henry Cavill retomaría el papel de Superman

Después de toda la controversia y el pésimo recibimiento de Justice League por parte del público y crítica, el futuro del DC Extended Universe dejó de ser algo tan esperado por los fans. Junto a esto, se dio a conocer que Ben Affleck dejaría el papel de Batman, y que Henry Cavill se alejaría de Superman por un tiempo. Ahora, un par de reportes indican que este actor podría usar la capa una vez más.

De acuerdo con reportes de Deadline y The Wrap, Henry Cavill está en pláticas para interpretar al Hombre de Acero una vez más. Sin embargo, esto se llevaría a cabo en forma de cameo en otras películas del DCEU, debido a que por el momento no hay planes para Man of Steel 2.

Se ha mencionado que Cavill retomaría el papel de Superman en Shazam 2, a estrenarse el 4 de noviembre de 2022; en Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson y programada para el 22 de diciembre del 2021. También podría ser en Aquaman 2, programada para estrenarse el 16 de diciembre de 2022.

Sin embargo, ver una nueva película de Superman protagonizada por Henry Cavill aún es una posibilidad. En 2019, el actor británico reveló que no ha renunciado a su papel, esto fue lo que comentó:

“No he renunciado al papel. Hay mucho que tengo que dar por Superman. Muchas historias para hacer. Hay muchas profundidades reales y verdaderas para la honestidad del personaje en el que quiero entrar. Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mi (…) El estado es: ya veremos”.

En temas relacionados, rumores indican que Ben Affleck podría retomar su papel de Batman. De igual forma, se ha confirmado la participación de Darkseid en el Snyder’s Cut de Justice League.

Vía: Deadline