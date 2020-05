Super Nintendo World ya está casi listo para su apertura

View this post on Instagram

昨日 フォロワーさんからリクエスト頂いていたユニバのマリオの最新状況を空から盗撮😋📸 ほぼ完成してるー😆後はクッパ城かな🎮 #universalstudiosjapan #supermario #supermariobros #newatraction #マリオ #ユニバ #新アトラクション #楽しみ #ころなにまけるな #newworld