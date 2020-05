Marvel’s Iron Man VR ya entró a la fase Gold

The Last of Us Part II y Ghost of Tsushima no son las únicas grandes exclusivas de PlayStation 4 para los próximo meses. Marvel’s Iron Man VR promete ofrecerle a todos los usuarios de PSVR la experiencia definitiva de este personaje de los cómics. El día de hoy, Camouflaj, el equipo responsable de este proyecto, ha revelado que el juego por fin ha entrado en la fase Gold.

La fase Gold significa que el desarrollo ha terminado y el juego está listo para entrar en producción. Sin embargo, este no es el final para el equipo, debido a que aún necesitan trabajar en un par de actualizaciones, arreglar pequeños problemas que surjan en el camino y, en algunas ocasiones, agregar contenido extra. Esto fue lo que comentó el equipo al respecto:

After years of hard work, we are proud to announce that MARVEL’S IRON MAN VR has officially gone gold! We can’t wait for everyone to #SuitUp when the game releases exclusively for PlayStation VR on July 3. pic.twitter.com/NZnsG12Pgy

