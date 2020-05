Un espectacular demo de Marvel’s Iron Man VR ya está disponible

Marvel’s Iron Man VR tal vez no tenga el mismo nivel de interés general que posee The Last of Us Part II o Ghost of Tsushima, pero es una de las propuestas más fuertes para los usuarios de PlayStation VR este año. Si aún tienes dudas sobre esta experiencias, te agradará saber que ya está disponible un demo de este juego en la PlayStation Store.

Además de presentar el demo de Marvel’s Iron Man VR, Sony ha anunciado hoy dos packs exclusivos que se pondrán a la venta el mismo día de lanzamiento del juego. Uno de esos paquetes especiales incluye el juego completo y un headset PSVR, dos mandos PlayStation Move y una PlayStation Camera. Este primer bundle sólo estará disponible en el mercado americano, concretamente en los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Su precio de venta al público es de $349.99 dólares.

Por otro lado, el segundo paquete será exclusivo de Europa e incluirá, además de una copia física de Iron Man VR, dos mandos PlayStation Move. Su precio será de €99.99 euros y también se pondrá a la venta el mismo 3 de julio.

Marvel’s Iron Man estará disponible para PlayStation VR el próximo 3 de julio.

Vía: PlayStation