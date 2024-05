El futuro de Resident Evil es incierto por el momento. Si bien Capcom se ha mantenido en silencio, múltiples rumores han señalado que varios proyectos están en desarrollo, incluyendo un nuevo remake de Resident Evil 1. Sin embargo, nueva información revela que este no es el caso, y en su lugar veremos remakes de Resident Evil: Code Veronica y Zero.

Recientemente, Dusk Golem, uno de los insider más famosos relacionados con esta serie, señaló que mucha de la información sobre Resident Evil que ha circulado en los últimos días es falsa. Para comenzar, no hay planes para un nuevo remake de Resident Evil, o darle el mismo tratamiento a Resident Evil 5. En su lugar, Capcom estaría trabajando en remakes de Code Veronica y Zero. Esto fue lo que comentó al respecto:

(4/4) a remake of Resident Evil Zero & Code Veronica in development right now.

I've talked to many others behind the scenes about this at this point, it's something I heard over a year ago, think it was going to get out whether I was the one to say it or not, & that's about it.

