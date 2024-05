Senua’s Saga: Hellblade II sufre de review bombing

Después de casi 10 años en desarrollo, Senua’s Saga: Hellblade II por fin llegó a Xbox Series X|S y PC la semana pasada. Sin embargo, la recepción no ha sido del todo positiva. Si bien las críticas de la prensa pintan un buen panorama, son los fans los que han tenido dificultades, y muchos han comenzado una campaña de review bombing.

Actualmente, Senua’s Saga: Hellblade II cuenta con una calificación de 7.5 por parte del público en general. Pese a que este es un buen número, en realidad ha disminuido en los últimos días, puesto que más y más reseñas negativas han comenzado a popularizarse. En general, este grupo de personas ha señalado que el más reciente trabajo de Ninja Theory carece de interactividad y es solo un simulador de caminar. Esto fue lo que comentó un usuario:

“Si piensas que jugaras algo como God of War Devil May Cry con este juego, mejor busca en otro lado. Hellblade 2 es más una peli juego, un pasillo scripteado como eran los primeros juegos cinemáticos de la era de PS2, es como si tomaran esos juegos y le pusieran una capa de Texturas y assets de última generación, sin duda se ve increíble, pero la magia se termina cuando ves que es un riel, un pasillo de 3 X 3 metros donde tienes que caminar de punto A a B, no hay backtracking ni exploración, mucho menos verticalidad, ya que todo es plano”.

“Impresionante apartado visual, pero muy aburrido. Este debe ser el intento de Microsoft de realizar una campaña de Sony como The Last of Us, pero se olvidaron de incluir diversión e interacción”.

“Excelentes gráficos con una jugabilidad horrible. ¿7 años para esto como resultado? Esto es una falta de respeto para nosotros como usuarios”.

“Este juego es muy aburrido, solo caminas por un pasillo y ves CGI. No es un juego, es una PELÍCULA. MUY ABURRIDO”.