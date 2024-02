Remake del primer Uncharted estaría en camino

Tras la cancelación de The Last of Us Online, muchos se preguntaron cuál sería el siguiente gran proyecto de Naughty Dog. Aunque por el momento no hay información concreta, Neil Druckmann, co-presidente del estudio, señaló que ya hay planes para The Last of Us Part III. Sin embargo, todo parece que este no sería el único proyecto relacionado con Naughty Dog, puesto que un remake del primer Uncharted también estaría en camino.

De acuerdo con información por parte de Nick Baker y John Clarke, co-fundadores del podcast de Xbox Era, un remake de Uncharted: Drake’s Fortune ya estaría en camino al PlayStation 5. Aunque por el momento aún no hay algo seguro, se ha mencionado que el proyecto forma parte de conversaciones importantes sobre el futuro de la serie.

Sin embargo, parece que este remake no estará a cargo de Naughty Dog, como sucedió con The Last of Us Part I el año pasado, ni de Bluepoint Games, quienes se encargaron de la Uncharted: Nathan Drake Collection para el PlayStation 4. En su lugar, se ha mencionado que este proyecto estaría en las manos de un equipo completamente nuevo.

Pese a que Druckmann mencionó en el 2023 que el estudio ya tenía planes para trabajar en la serie de Uncharted, en ese mismo año también se dio a conocer una solicitud de trabajo que apuntaba a la creación de un equipo completamente nuevo enfocado por completo en el desarrollo de un nuevo título en la serie, así como preservar el legado el de esta serie.

De esta forma, parece que este nuevo equipo sería el encargado de darle nueva vida a la primera aventura de Nathan Drake. Como siempre, por el momento no hay información oficial, y tendremos que esperar hasta que PlayStation o Naughty Dog compartan más detalles al respecto.

Recordemos que Uncharted: Drake’s Fortune llegó al PlayStation 3 en el 2007, y rápidamente se convirtió en un éxito para la compañía, al grado de que dos secuelas le siguieron en la misma plataforma. Junto a esto, en el 2015 vimos el lanzamiento en el PlayStation 4 de la Uncharted: Nathan Drake Collection, paquete que incluye remasterizaciones de esta trilogía. Tras esta secuela, Naughty Dog nos entregó Uncharted 4: A Thief’s End en el 2016, y Uncharted: The Lost Legacy en el 2017.

Lo último que vimos de esta serie fue Uncharted: Legacy of Thieves Collection para PS5 y PC en el 2022, colección que incluye la cuarta entrega y The Last Legacy. Esto significa que han pasado siete años desde la última aventura completamente original de la serie, por lo que muchos esperan con ansias el regreso de Nathan Drake y el resto del memorable elenco que nos han presentado a lo largo de los años.

Considerando que The Last of Us Part III es el enfoque de Naughty Dog en estos momentos, es muy probable que pase algo de tiempo antes de ver de regreso a Uncharted, al menos de las manos de este estudio. En temas relacionados, PlayStation ya estaría trabajando en Uncharted 5. De igual forma, una secuela de la película de Uncharted ya estaría en camino.

Nota del Editor:

Uncharted es una gran serie. Considerando que este universo tiene el potencial para ofrecernos un sin fin de aventuras, es algo extraño que la franquicia se haya mantenido en silencio desde hace casi 10 años. Aunque me gustaría ver más una entrega completamente nueva, un remake del título original, con un mejor sistema de disparos y un estilo visual impresionantes, es algo que también me gustaría jugar.

Vía: XboxEra