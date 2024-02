Después de meses de espera, el Apple Vision Pro, dispositivo de realidad mixta, por fin está disponible para el público en general. De esta forma, durante los últimos días se han popularizado una serie de videos que nos muestran a la gente usar este headset, y el resultado es interesante y perturbador al mismo tiempo.

Actualmente, podemos encontrar una serie de videos en redes sociales que nos muestran cómo es que se ven las personas que utilizan el Apple Vision Pro. El dispositivo permite hacer uso de las aplicaciones de la manzana por medio de la realidad aumentada. Esto significa que podemos estar en una cafetería y ver películas, o escribir en un documento, y al mismo tiempo estar al tanto de nuestros alrededores.

Sin embargo, esto también significa que las personas que utilizan el Apple Vision Pro parece que están escribiendo en el aire, o moviendo sus manos sin razón alguna. Como resultado, los siguientes videos nos muestran a las personas caminar en la calle, conduciendo o usando el transporte público mientras hacen uso de este nuevo dispositivo.

we really in the end times pic.twitter.com/Eq7z9jNpv8

Wearing the Apple Vision Pro around SoHo 🚶 pic.twitter.com/U6Jq8QrOyb

ok this demo is better than apple's actual ads for vision pro 🤯 pic.twitter.com/DE9IGdGCcG

— kitze 🚀 (@thekitze) February 4, 2024