Parece que la conversación protagonizada por los NFT por fin ha comenzado a llegar a su fin. Mientras que en 2021 este fue un tema bastante controversial, con diversas compañías asegurando que este sería el siguiente gran paso para diferentes industrias, incluida la de los videojuegos, hoy en día vemos todo lo contrario. De esta forma, Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha señalado que aún hay un público al que se le puede vender los NFT: a los ilusos.

Durante un evento sobre el cambio climático organizado por TechCrunch, Bill Gates señaló que el negocio de los NFT está basado en la teoría del “tonto mayor”. Este es un concepto financiero en donde los activos sobrevaluados pueden generar dinero siempre que encuentre un tonto más grande a quien vendérselos.

En su plática, Gates señaló que prefiere invertir en proyectos y negocios tangibles, como fábricas o granjas, y mencionó que no tiene un solo interés por el mercado de los NFT y criptomonedas. De esta forma, el multimillonario bromeo al mencionar:

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup

— TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022