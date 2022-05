Square Enix ya no invertirá su dinero en el mercado de los NFT

Hace no mucho surgió una nueva compra venta del mundo de los videojuegos, pues Square Enix se deshizo de casi toda su división occidental, y ahora quién se quedará con sagas legendarias como Tomb Raider será Embrace Group. El objetivo de esto era invertir en el mercado de los Tokens no Fungibles, decisión que al parecer ya están rectificando.

Según un reporte, la compañía japonesa no destinará sus 300 millones de dólares a la compra de estos, por lo que ahora va invertirlos principalmente en el núcleo de su sistema empresarial. Eso es lo que comentaron los directivos en una llamada de ganancias que daba a conocer los resultados de su año fiscal, audio que se dio a conocer a reporteros.

La información a su vez, fue distribuida por el analista David Gibson.

Square Enix – in results call said funds raised from Crystal Dynamics/Eidos of $300m will not be put into NFT, rather funds will be used to reinforce core business. NFT will have different finance separate.

