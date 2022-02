PS Plus alcanza los 48 millones de usuarios

Gracias al nuevo reporte financiero de Sony respecto al último trimestre fiscal, se ha revelado que la división de videojuegos y servicios sigue imponiendo nuevos récords dentro de la compañía. En esta ocasión se habla de ingresos de $24.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 8.9% en comparación con lo visto en el mismo periodo de tiempo el año pasado.

De este número, un 24% corresponde a las ventas de consolas. Sin embargo, son los juegos digitales, servicios y complementos los que se han llevado la mayor tajada del pastel, ya que representan un 66% de las ganancias. En este mismo punto, se ha mencionado que el servicio de PlayStation Plus ya cuenta con 48 millones de suscriptores y 111 millones de usuarios activos cada mes. También es importante mencionar que el 43% de las cuentas pagan una tarifa mensual.

Here is a breakdown of Sony's Game & Network Services division by segment.

Hardware = 24%

Digital games, add ons + Subscriptions = 66%

Other includes PC game revenue.

The key takeaway is how big that MTX / DLC segment is. pic.twitter.com/ublWOFW8fh

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2022