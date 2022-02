El PS5 supera las ventas del Wii U

Pese a la escasez de unidades, el PlayStation 5 sigue vendiéndose de gran forma. Gracias al reporte financiero respecto al último trimestre fiscal de Sony, se ha revelado que la nueva consola de la compañía ha superado las ventas generales del Wii U, pero los problemas de suministros han afectado las previsiones para finales del año fiscal.

Durante su informe, Sony reveló que el PlayStation 5 ha superado las 17.3 millones de unidades vendidas para el 31 de diciembre de 2021, esto gracias a la venta de 3.9 millones consolas en el último trimestre. En comparación, el PS4 había conseguido 20.2 millones durante el mismo periodo de tiempo. Sin embargo, hay que recordar que la escasez de chips ha complicado la producción del nuevo hardware.

The PlayStation 5 has sold in 17.3 million units as of December 31, 2021 according to Sony.

This compares to 20.2 million for PlayStation 4 in the same timeframe, when launch aligned

PS5 has faced significant supply issues. It has been unable to keep up with PS4 despite demand pic.twitter.com/Nz60oElCyK

