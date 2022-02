Fortnite estaría preparando una colaboración con Uncharted

Cuando se trata de crossovers en el gaming, parece que nadie logra hacerlo mejor que Fortnite. El popular battle royale de Epic Games sigue sumando colaboraciones con todo tipo de franquicias, y parece que una de ellas involucrara a Uncharted y específicamente, a los personajes de la próxima película live-action.

De acuerdo con HYPEX, un dataminer y filtrador de Fortnite, el próximo 17 de febrero llegará un nuevo desafío al battle royale, en el cual los jugadores deberán encontrar un tesoro con un mapa conocido como “Uncharted Treasure Map“.

A Week 11 Challenge goes live on the 17th that says “Collect Treasure using an Uncharted Treasure Map” and the Uncharted movie releases the next day, so here’s a possible collab!

The Treasure Chest drops 4 legendary weapons, 4 good heals, 270 mixed mats, so much ammo & 100 Gold! pic.twitter.com/1YBX9olGQP

