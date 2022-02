Sony lanzará 10 juegos como servicio para 2026

El reciente reporte financiero de Sony respecto al último trimestre del año fiscal, no solo fue una forma de conocer las ventas de PlayStation, sino que se ha confirmado que la compañía tiene la intención de lanzar 10 juegos como servicio para marzo de 2026.

De acuerdo con el documento de la compañía, aquí es en donde la reciente adquisición de Bungie entraría en juego, ya que se espera que los ejecutivos y los desarrolladores aprendan del éxito de Destiny. Esto fue lo que se comentó Hiroki Totoki, CFO, al respecto:

“Nuestros estudios aprenderán de Bungie, ese es un gran deseo que tenemos, el lado de Bungie está dispuesto a trabajar de cerca con nosotros”.

Aunque en el informe se hace mención de una nueva IP de Bungie, la cual había sido fundada originalmente por una inversión de $100 millones de dólares gracias a NetEase en 2018, este proyecto seguirá siendo multiplataforma. De igual forma, se desconoce si este título formará parte de los 10 juegos como servicio.

Pese a que por el momento no hay detalles, no sería descabellado pensar que el apartado multiplayer de The Last of Us Part 2 sea uno de los 10 juegos como servicio. Junto a esto, previos reportes han señalado que el reboot de Twisted Metal también estaría dentro de este grupo. Sin embargo, no hay una sola pieza de información que indique cuáles serían los otros ocho títulos.

En temas relacionados, estas son las ventas del PS5. De igual forma, el servicio de PS Plus ha superado a los 48 millones de usuarios.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, esta es una posición que no muchos esperaban. Durante los últimos años, PlayStation se ha caracterizado por experiencias de un solo jugador, por lo que dar este salto al extremo contrario parece indicar que la compañía está tratando de capitalizar en todos los aspectos posibles de sus IP.

Vía: VGC