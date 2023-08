Hoy, los gamers y sobretodo los fans de Mario y de Nintendo, se conmocionaron al enterarse de que Charles Martinet ya no será la voz del icónico fontanero. En su lugar, Nintendo confirma que el actor de voz se convertirá en embajador de Mario dentro de la compañía, pero ya no contribuirá con nuevas grabaciones en los videojuegos.

Esta confirmación nos llega tras informes de que Mario sonaba un poco diferente en Super Mario Bros Wonder. Muchos creían que era otro actor de voz y, aunque no se confirmó que ya fuera en ese primer avance, ahora se ha confirmado que esta entrega tendrá a otros actores de voz para Mario y Luigi.

Después de escuchar todas estas noticias, ahora el propio Charles Martinet ha hablado sobre esta noticia en su cuenta oficial de Twitter. En su mensaje, agradece a todos los fans por su apoyo:

My new Adventure begins! You are all Numba One in my heart! #woohoo !!!!!!! https://t.co/3YWYewlnXt

— Charles Martinet (@CharlesMartinet) August 21, 2023