Primera reacción de la nueva película de The Crow

Después de años de ausencia, una nueva película de The Crow está en camino a las salas de cine. Considerando que la cinta original es recordada con cariño, muchos tenían altas expectativas sobre esta reboot. Sin embargo, las primeras impresiones nos pintan un panorama muy negativo.

Aunque la cinta aún no se estrena para el público en general, Cliff Dorfman, escritor de Hollywood, ya tuvo la oportunidad de ver la nueva película de The Crow, la cual ha clasificado como uno de los peores largometrajes del año, y algo que simplemente es imposible de disfrutar. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si hipotéticamente, uno viera una proyección de @TheCrow_Movie #thecrow que @Lionsgate estrenará en agosto, se podría decir, es horrible, no se puede ver, no malgastes tu dinero, o no puedo creer que sea mucho peor que el original. Lo es. No lo hagan”.

Vale la pena señalar que Dorfman anteriormente estuvo involucrado en una adaptación de The Crow que no se hizo. Sus declaraciones confirman el temor de muchos fans, quienes comenzaron a tener una mala sensación cuando se liberó el primer tráiler de esta cinta. Te recordamos que la nueva película de The Crow llegará a las salas de cine el próximo 24 de agosto de 2024.

Nota del Autor:

Es una lástima que una película tan esperada no sea tan buena. Sin embargo, también hay que señalar que Dorfman podría estar hablando con resentimiento por su proyecto cancelado, e incluso esta nueva cinta podría usar algunas de sus ideas, algo que no fue de su agrado.

Vía: Screen Geek