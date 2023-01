Primer tráiler de The Mandalorian Temporada 3

Por mucho, una de las series que más se espera tenga un regreso este año es The Mandalorian, la cual verá a Grogu y Mando tener nuevas aventuras dentro de algunos meses más en la plataforma oficial de streaming llamada Disney Plus. Y para celebrar que estamos a muy poco tiempo de este estreno, se ha liberado un primer avance que va más allá de un simple teaser.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis oficial de la temporada 3:

Los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se ha reunido con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos.

Recuerda que la serie estrena el 1º de marzo en Disney Plus.

Vía: Disney

Nota del editor: Es una de las series que más quiero ver además de The Last of Us que ya empezó sus emisiones. La cuestión será si van a liberar los capítulos de una sola vez o al igual con más series se van a ir de forma semanal.