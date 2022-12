La temporada 3 de The Mandalorian ya tiene fecha de estreno

Sin duda, Disney Plus se ha convertido en una casa que va alojando poco a poco contenido de Star Wars, eso lo hemos visto con Obi-Wan Kenobi, Boba Fett y más recientemente con Andor. Sin embargo, no se puede discutir que la favorita de todas es The Mandalorian, misma que por mucho tiempo estuvo en silencio pero que ahora ya cuenta con fecha de regreso.

Anteriormente, las dos temporadas actuales de la obra se lanzaron en 2019 y 2020 respectivamente, pero los fanáticos se han tenido que tomar un descanso de Mando y Grogu para dar paso a otras series. Sin embargo, en los eventos de Disney recientes al fin se confirmó que 2023 sería el año de retorno y ahora se menciona que el día es el 1º de marzo.

Aquí la publicación de la cuenta oficial:

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/TArlFDw9ET

— Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) December 1, 2022