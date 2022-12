Primer avance de Indiana Jones and The Dial of Destiny

Durante las convenciones de cine de este año se nos estuvo anunciando que el 2023 sería el regreso de la saga Indiana Jones, y lo mejor, se confirmó que el propio Harrison Ford le daría su cierre al personaje. Y si bien hasta el día de hoy solo se tenían fotos de cómo luciría la película, muchos deseaban un tráiler y parece que Disney escuchó los comentarios.

El día de hoy se ha liberado el primer avance de esta película, y claro, también la revelación del título “Indiana Jones and the Dial of Destiny”. En el video podemos ver al legendario aventurero teniendo una nueva misión. Y al parecer, hay muchas escenas de acción que para estos días lucen de lo más increíbles, por lo que no habrá fallo en los efectos especiales.

Checa el tráiler:

Esta es la sinopsis de la cinta según LucasFilm:

Harrison Ford regresa como el legendario héroe arqueólogo en la esperada quinta entrega de la icónica franquicia “Indiana Jones”, dirigida por James Mangold (“Ford v Ferrari”, “Logan”). Protagonizando junto con Ford están Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Pain and Glory”), John Rhys-Davies (“Raiders of the Lost Ark”), Shaunette Renee Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“Das Boot”), Toby Jones (“Jurassic World: Fallen Kingdom”), Boyd Holbrook (“Logan”), Oliver Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortel”) y Mads Mikkelsen (“Fantástico Bestias: Los secretos de Dumbledore”). Dirigida por James Mangold, la película es producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. John Williams, que ha compuesto la música de cada aventura de Indy desde el original “Raiders of the Lost Ark” en 1981, vuelve a componer la partitura.

La película se estrena el 30 de junio de 2023.

Vía: LucasFilm

Nota del editor: La verdad, la cinta luce muy bien, aunque Harrison Ford ya se merece tener un descanso del personaje, al igual que pasó con Han Solo en el episodio VII de Star Wars. Ojalá el resultado sea bueno.