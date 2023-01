Speedrunner consigue pasar todos los Zelda 3D en tiempo récord

Este año llega uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, el cual tras algunos retrasos al fin verá la luz en mayo para Switch. Y para aligerar la espera, algunos usuarios han querido repasar toda la franquicia, aunque hay algunos usuarios que los están terminando en muy pocas horas de duración.

Hace poco se ha dado a conocer que la streamer conocida como Nukie, ha logrado completar los juegos de la línea en tres dimensiones en ni más ni menos que 56 horas y 12 minutos. Un tiempo récord si se considera la manera en qué lo hizo , ya que ha conseguido el 100% de objetivos en cada uno, eso incluye a los no tan queridos Koroks de BOTW.

Lo más llamativo del asunto, es que en ningún momento ha cortado la transmisión, y eso significa que no se durmió en ningún momento, a pesar de este detalle no se dio por vencida hasta ver los créditos de Ocarina hasta el título. Ahora solo falta la salida oficial de Tears of The Kingdom, juego del cual no se ha mostrado mucho a pesar de ya tener fecha.

Recuerda que llega el 12 de mayo para Nintendo Switch.

Vía: Twitch

Nota del editor: El mundo de los streamers es cada vez más sorprendente, ya que hay maneras de terminar estos juegos en pocas horas, pero pocos hacen todas las tareas para conseguir el 100%. Esto hace que emocione más esperar el siguiente videojuegos de la saga.