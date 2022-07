¿Por qué Saints Row será cross generacional?

Cuando hablamos de juegos de nueva generación, es muy común también señalar que algunos títulos cuentan con versiones de pasada generación. Aunque usualmente vemos esta decisión como algo relacionado con el alcance de una franquicia y su capacidad para generar más dinero, no hay que olvidar que esto también tiene repercusiones en un desarrollo. De esta forma, recientemente hablamos con Brian Traficante, Director Creativo del reboot de Saints Row, para descubrir cómo es que lanzar este título en PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X|S afectó el desarrollo.

Aunque aún falta poco más de un mes para la llegada del reboot de Saints Row, recientemente tuvimos la oportunidad de viajar a Las Vegas para probar anticipadamente este esperado título. Fue aquí en donde se presentó la oportunidad de hablar con Traficante sobre cómo es que el desarrollo del juego se llevó a cabo para dos generaciones. Esto fue lo que nos comentó:

“Ser cross gen significó un par de cosas. Para comenzar, no le dimos un mayor énfasis a ninguna de las generaciones. Saint Row es un juego de memoria, necesita tanta memoria como sea posible para cargar a los personajes, calles, el mundo, todo lo que ves. Así que estábamos muy conscientes de que la separación entre octava y novena generación no fuera tan grande para el juego cooperativo, y los jugadores en general. Nuestra limitación está justo en el punto medio. Qué tanto podemos impulsar a la octava generación de forma técnica, y qué podemos sacrificar en la novena. La nueva tendrá mejores características de rendering y otros detalles elegantes, como ray tracing. Creo que encontramos un gran punto”.

Considerando que también hemos visto ports de grandes juegos al Nintendo Switch, ya sea de forma nativa o con versiones de la nube, no perdimos la oportunidad para preguntar sobre la posibilidad de tener Saints Row en la consola híbrida, y esto fue lo que Traficante nos comentó:

“Aún no tenemos información sobre una versión de Switch, pero esas son decisiones que no hago. Amo el Switch, es una de mis consolas favoritas”.

Aunque parece que por el momento no hay información sobre una versión de Switch, los usuarios de PS4 y Xbox One no deberían preocuparse sobre la versión de Saints Row que les llegará, lo cual son buenas noticias para aquellos que aún no dan el salto generacional.

Saints Row llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 23 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro hands-on de este juego. De igual forma, Traficante nos comenta por qué se optó por un reboot y una secuela tradicional.

Aunque poco a poco ya estamos viendo más juegos exclusivos de la nueva generación, es cierto que la transición de generación en esta ocasión ha sido más lenta, y parte de esto se debe a la pandemia. Afortunadamente, los juegos de PS4 y PS5 cada vez son menos.

