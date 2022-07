Aunque se esperaba que Netflix perdiera dos millones de suscriptores durante el último trimestre, su más reciente reporte revela que solo 970 mil personas dejaron de pagar su suscripción. Para la sorpresa de nadie, esto se debe principalmente al estreno de la cuarta temporada de Stranger Things, la cual, tal parece, pudo contar más episodios de los que vimos en la plataforma.

Durante su junta de inversionistas, Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, habló un poco sobre los retos a los que se enfrentó la producción de Netflix durante la pandemia, señalando que si no hubiera sido por los gastos extra causados por este inconveniente, hubiéramos visto más episodios de Stranger Things durante esta temporada. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Bueno, ese programa en particular probablemente se vio afectado tanto como cualquier otro debido al elenco joven, el tamaño, el alcance de la producción y las múltiples ubicaciones en las que filmamos. Por lo tanto, fue una carga muy costosa para el programa asegurarnos de que pudiéramos entregarlo. Uno de los catalizadores de dividir la temporada a la mitad fue el tiempo que tomó producir ese programa, y gran parte de eso se estancó debido al cierre temprano de la producción y al reinicio de la producción y al ser extremadamente cuidadoso con el elenco del programa desde el principio. COVID-19. Por lo tanto, se vio más afectado financieramente que muchos de nuestros otros proyectos. Creo que si hicieras todo eso de nuevo, gastos por encima de todo, incluso podrías obtener un par de episodios adicionales”.

Recordemos que después del clímax y la batalla contra Vecna, saltamos dos días en el futuro. De esta forma, estos episodios extra bien pudieron estar enfocados en ver a nuestros protagonistas reaccionando a los eventos que acaban de suceder, como la muerte de Eddie. Sin embargo, lo que se nos presentó al final del día funciona muy bien y no había una clara necesidad para más, especialmente considerando la extensión de los últimos capítulos.

En temas relacionados, se revelan las cifras de reproducción de la cuarta temporada de Stranger Things. De igual forma, actor de la serie revela la sexualidad de su personaje.

Nota del Editor:

Sinceramente, no había necesidad de más episodios. Claro, no me hubiera quejado si hubiéramos visto uno o dos capítulos adicionales. Sin embargo, esto no era necesario desde un punto de vista narrativo.

Vía: Den of Geek