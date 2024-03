Ponen gratis a No Man’s Sky en Nintendo Switch

Aunque muchos no lo tengan en el mapa, el videojuego de No Man’s Sky sigue bastante vigente para quienes se han mantenido en esta obra espacial que tuvo sus inicios decepcionantes, para después recibir una actualización importante que lo convierte en un producto totalmente disfrutable. Eso nos lleva al siguiente contenido llamado expedición Omega, el cual se ha ido promocionando con versiones de prueba del juego, y ahora será la elegida una consola bastante querida por su funcionalidad híbrida.

Mediante la cuenta oficial de Nintendo se anunció que los usuarios de Switch ya pueden pasar a la eShop para hacer la descarga del software, el cual contiene un vistazo al nuevo contenido que se está ofreciendo en el momento, esto con el objetivo de que la gente se convenza de hacer la compra del título. Algo que llama la atención, es el hecho de que no hay otro dispositivo en el que se pueda probar de manera gratuita, por que en estos momentos tanto Sony como Microsoft quedan descartados de la ecuación.

¡Explora el universo de No Man's Sky en la expedición Omega, apta para principiantes, disponible gratuitamente para #NintendoSwitch hasta el 18 de marzo! Juega ya: https://t.co/y9jc1Tbi5P pic.twitter.com/qK1WrY4iYL — Nintendo España (@NintendoES) March 14, 2024

Eso sí, como ya se mencionó, no es una versión que los usuarios se puedan quedar de por vida, por lo que tienen hasta el próximo 18 de marzo para ponerse en las expediciones espaciales más grandes, con saltos de planeta en planeta, cada uno con su fauna propia y lugares por encontrar. De igual manera, no se trata de una de las pruebas gratis que se suelen hacer con el servicio de Switch Online, por lo que no debe haber preocupaciones por contar con una membresía activa.

Recuerda que No Man’s Sky está disponible en todas las plataformas.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es un juego que vale la pena darle la oportunidad, pues aunque en un inició decepcionó ha logrado redimirse con el pasar del tiempo. Lo mejor, es que será el factor decisivo para ver si el usuario decide si comprar o no alguna de las versiones que necesariamente no sean Switch.