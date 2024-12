Pokémon TCG Pocket recibe primera gran actualización

Este año las aplicaciones de teléfonos no han sido tan fuertes en comparación a otros periodos, pero eso no significa que la relevancia se ha perdido del todo, ya que llegaron juegos que gustaron mucho a los fans como Zenless Zone Zero de MiHoyo que estuvo nominado a título del 2024 en dicho sector. Por su parte, otra app que se llevó la atención del público fue Pokémon TGC Pocket, la cual poco a poco ha recibido nuevo contenido.

Hoy se lanzó su primera gran actualización, introduciendo la expansión temática Mythical Island. Esta agrega 86 nuevas cartas, misiones, batallas en solitario y recompensas, marcando un nuevo capítulo para los jugadores del título desarrollado por Creatures Inc. Además de agregar algunos monstruos que hasta hace poco no estaban presentes en el juego.

La expansión incluye 68 cartas principales y 18 cartas con arte alternativo secreto, como la llamativa Crown Card. La actualización también trae misiones específicas, como las Mythical Island Dex Missions, que recompensan a los jugadores con íconos especiales de Mew al coleccionar cartas clave. Además, las nuevas Deck Missions ofrecen mazos de alquiler al desbloquear cartas como Celebi ex y Gyarados ex.

El contenido en solitario también se ha renovado con ocho nuevas batallas en los niveles Step-Up y Expert. Los usuarios pueden enfrentarse a versiones más desafiantes de mazos temáticos, como los de Celebi ex y Aerodactyl ex, obteniendo hasta 96 Pack Hourglasses al completar desafíos, suficientes para desbloquear ocho paquetes de refuerzo gratis.

En la escena competitiva, las cartas prometen revolucionar el meta. Aquí Vaporeon se perfila como un refuerzo para los mazos liderados por Misty, mientras que Aerodactyl ex podría encabezar estrategias de control, limitando la evolución. Esta nueva expansión promete ser la primera de muchas que llegarán al juego, y con esto existe la pregunta de si TCG Pocket tendrá su parte competitiva como para llevarse a los mundiales.



Recuerda que ya la puedes descargar en iOS y Android.

Vía: IGN