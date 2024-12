Apple revela la lista de Apps más descargadas de iPhone en 2024

Estamos a 15 días de que finalmente se termine el año 2024, esto con un recuento bastante interesante de lo que más prefirió la gente en diferentes ámbitos, ya puede ser desde sus juegos más probados en las diferentes consolas o música más escuchada en lugares como Spotify. Y ahora, Apple ha decidido dar a conocer qué es lo que más gusta descargar el cliente respecto a sus tan queridos teléfonos que se renuevan con cada 12 meses que pasan.

La empresa ha dado a conocer las listas de las aplicaciones y juegos más descargados en iPhone, dividiéndolas en cuatro categorías: gratuitas, de pago, juegos gratis y juegos de pago. Estas ofrecen un vistazo interesante a las preferencias de los usuarios de iPhone en todo el mundo, destacando desde clásicos consolidados hasta sorpresas inesperadas.

Apps gratuitas más descargadas de 2024

El top está dominado por gigantes populares como Temu, que lidera la lista, seguido de Threads, la aplicación social de Meta, y TikTok. Herramientas de productividad y entretenimiento como ChatGPT y CapCut también figuran entre las más descargadas, junto con servicios esenciales como Google, YouTube y Gmail.

Apps de pago más populares

En cuanto a las aplicaciones de pago, Shadowrocket encabeza el ranking, seguida de herramientas versátiles como Procreate Pocket para diseño gráfico y HotSchedules para gestión laboral. Otras apps destacadas incluyen AnkiMobile Flashcards, útil para el aprendizaje, y AutoSleep Track Sleep on Watch para el monitoreo del sueño.

Juegos gratuitos más descargados

El mercado de los juegos móviles está siendo liderado por juegos como Block Blast! y MONOPOLY GO!, mientras que clásicos como Roblox y Subway Surfers permanecen relevantes. Entre las novedades, Call of Duty: Warzone Mobile y Last War: Survival ganaron terreno en 2024. Llama la atención que de momento Pokémon TCG Pocket o Zenless Zone Zero no están en el listado.

Juegos de pago más exitosos

Entre los títulos de pago, Minecraft: Play with Friends mantiene su posición como favorito, acompañado por títulos clásicos como Geometry Dash y Stardew Valley. Además, Papa’s Freezeria To Go! y Bloons TD 6 destacando opciones populares, equilibrando el pago con el factor de diversión.

Estas listas no solo reflejan las tendencias tecnológicas y de entretenimiento de 2024, sino que también ofrecen una excelente oportunidad para descubrir apps y juegos nuevos que podrían convertirse en los próximos favoritos de los usuarios. Y ahora con el 2025 en el horizonte, valdrá la pena conocer si muchas de estas apps conservarán sus puestos.

Vía: Apple