Culpan al iPhone de que la gente no sepa escribir

No es un secreto que las redes sociales y el internet han cambiado la forma en la que la juventud escribe. Esto no es algo nuevo, pero hoy en día vemos casos más notorios en comparación de cuando plataformas como MySpace y Metroflog dominaban nuestro tiempo. Ahora, todo parece indicar que el iPhone es el responsable de que los jóvenes de hoy en día ya no usen los puntos y las comas.

De acuerdo con Android Authority, el diseño del teclado virtual que encontramos en los dispositivos iOS ha ocasionado que los usuarios de estos celulares ya no utilicen los puntos y las comas. A diferencia de los smartphones con Android, los cuales hacen uso de los teclados Gboard, en el iPhone las puntuaciones se encuentran en otro menú.

Esto ha ocasionado que los usuarios de iPhone olviden por completo las puntuaciones. A la par, la urgencia de enviar un mensaje de texto, así como lo sencillo que es, es un factor que ha hecho que toda una generación olvide el uso de las comas y los puntos. Esto da como resultado párrafos enormes que carecen de mucho sentido, y llevan un ritmo que le daría un infarto a cualquier maestro de gramática.

Sin embargo, el problema es generacional, y no algo que sea una completa culpa del iPhone, aunque claramente el dispositivo de Apple no ha hecho algo para remediar esto. En temas relacionados, el iPhone mejora su batería con una nueva actualización. De igual forma, el iPhone vale más que un Android en reventa.

Vía: Android Authority