Desde su lanzamiento en julio de este año, Zenless Zone Zero ha evolucionado de una forma interesante, y actualmente es uno de los pilares de miHoYo. Ahora, el free-to-play tendrá dentro de poco su versión 1.4. De esta forma, tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los desarrolladores para discutir la forma en la que este título ha cambiado, y los planes a futuro que el estudio tiene para esta entrega.

Uno de los aspectos más interesantes de Zenless Zone Zero, es la forma en la que cada personaje se siente único, gracias a los elementos especiales y elementales que cada uno posee. Es así que les preguntamos a Zhenyu Li, productor del juego, y “X” y “Y”, diseñadores del título, qué tan complicado es crear nuevas mecánicas para que cada personaje logre resaltar del resto del elenco, y esto fue lo que nos respondieron:

“Esperamos que cada personaje ofrezca a los jugadores nuevos contenidos y experiencias. Normalmente, al comienzo del diseño de un personaje, nos basamos en el boceto original para inspirarnos y pensar en todo tipo de ideas creativas. Luego, trabajamos de la mano del equipo de experiencia del cliente para llevar a cabo entrevistas y pruebas con los jugadores para establecer el diseño definitivo. Por ejemplo, para Hoshimi Miyabi, añadimos el atributo gélido y una mecánica de juego nueva en la que sus ataques aplican a los enemigos el efecto de algidez ignífera. Hicimos esto, en primer lugar, con la intención de que los jugadores pudieran dominar fácilmente su modo de juego y, en segundo lugar, para representar mejor su papel como la Agonista de la Vacuidad más joven por medio de un diseño único. Por lo tanto, para la mecánica de juego de cada personaje, llevamos a cabo un proceso de selección cuidadoso de las ideas iniciales que aporten un valor práctico, se ajusten al diseño del personaje y cumplan con las expectativas de los jugadores. Lograr que cada personaje sobresalga del resto es un desafío, pero es un objetivo que nuestro equipo se empeña en alcanzar”.

Aquellos que han jugado Zenless Zone Zero sabrán que el juego es más que solo combates de hack and slash, y uno de los factores más importantes es el simulador de citas en donde puedes crear fuertes relaciones con cada personaje que has desbloqueado. En nuestra plática, les preguntas a los desarrolladores y productor cómo es que tienen pensado evolucionar este apartado con la introducción de la actualización 1.4, y esto fue lo que nos comentaron:

“Creemos que la interacción con los agentes es una de las principales fuentes de inmersión en el juego. En la versión 1.4, hemos añadido más contenido y modos de juego para los agentes. Al alcanzar el nivel de confianza 2 con un agente, puedes invitarlo a una ‘quedada’ para pasar más tiempo con ellos en los lugares que hayas desbloqueado. Durante la quedada puede ocurrir un evento interesante al estar en cierto lugar a determinada hora. Al coleccionar estos eventos, obtendrás recompensas. Además, en el modo quedada, habrá cambios en las tiendas. Por ejemplo, podrás ir con un agente a El Dedo de Oro y formar equipo para jugar una intensa partida de ‘Serpiente vs. serpiente’”.

Zenless Zone Zero no lleva ni un año en el mercado, pero se está convirtiendo en uno de los free-to-play más populares del momento, y esto se debe al constante soporte de miHoYo. Ahora, la actualización 1.4 estará disponible el próximo 18 de diciembre, día en que no solo veremos una serie de mejoras a la experiencia base, sino que se agregarán más personajes jugables y se expandirá la historia. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Zenless Zone Zero. De igual forma, este es nuestro gameplay de este título.

Nota del Autor:

No he parado de jugar Zenless Zone Zero. Si bien es un juego con una monetización agresiva, y la suerte rara vez está de mi lado, el gameplay es sumamente divertido, y es perfecto para jugar unos 30 minutos al día. Estoy esperando con ansias la actualización 1.4 para ver todo lo que nos ofrecerá.

