Ubisoft sería comprado por Tencent

Ubisoft no se encuentra en una posición estable en estos momentos. El retraso de Assassin’s Creed: Shadows y el reciente cierre de estudios han afectado sustancialmente a las acciones de la compañía, lo cual la lleva a una posición en donde una posible compra por parte de Tencent se haga una realidad, algo que recae en las manos de la familia Guillemot.

De acuerdo con un nuevo reporte de Reuters, los accionistas de Ubisoft esperan una compra de la compañía francesa por parte de Tencent. El reporte ha señalado que la familia Guillemot, quienes tienen las mayores acciones en la empresa, han discutido la posibilidad de una adquisición en donde ellos mantengan el control, algo que a al gigante de China no le parece del todo adecuado.

Si bien por el momento no se ha llegado a una decisión final, todo indica a que solo es cuestión de tiempo antes de que Ubisoft pase a ser parte de Tencent. Por su parte, la compañía de China desea tener una mayor participación en las futuras decisiones de la junta directiva, incluida la distribución del flujo de caja a cambio de financiar el acuerdo, algo que no se ha acordado con la familia Guillemot.

La fuente del medio asegura que las conversaciones entre las dos partes están en curso, ya que Tencent también quiere evitar cualquier posible adquisición hostil de Ubisoft por parte de otros inversores, añadiendo que el plan de Tencent es mantener la paciencia y esperar a que la familia fundadora acepte un acuerdo. La empresa China ha evitado responder a este reporte, pero un representante de Ubisoft comentó:

“Seguimos comprometidos a tomar decisiones que tengan en cuenta los intereses de todos nuestros accionistas. En este contexto, como ya hemos indicado, la Compañía también está revisando todas sus opciones estratégicas”.

Gracias a una serie de cuestionables decisiones y fracasos comerciales, se ha rumoreado que Ubisoft será comprado por alguna compañía desde hace varios meses. Si bien Tencent es quien lleva la delantera en esta carrera, muchos no descartan la posibilidad de que la familia Guillemot realice algún movimiento, y la empresa francesa pase a convertirse en una compañía privada, algo que no solucionaría sus problemas financieros, pero les daría más control sobre la dirección que los padres de Assassin’s Creed pueden tomar.

Recordemos que, tan solo este año, Ubisoft ha experimentado fracasos comerciales de todo tipo. Prince of Persia: The Lost Crown, Skull & Bones y Star Wars: Outlaws no cumplieron con las expectativas financieras, mientras que Assassin’s Creed: Shadow se ha visto envuelto en múltiples controversias, sin mencionar su retraso hasta febrero del siguiente año, el cual se ha señalado fue causado por el mal estado en el que se encontraba el título.

Por si fuera poco, esta misma semana se reveló el cierre de dos estudios internacionales de la compañía francesa, así como la reducción de sus oficinas en Sídney, Australia. De seguir así, solo es cuestión de tiempo antes de que Ubisoft se sume a las filas de Tencent. En temas relacionados, demandan a Ubisoft por The Crew. De igual forma, puedes conocer más sobre el cierre de los estudios aquí.

Nota del Autor:

Una industria en donde Ubisoft forme parte de Tencent suena como un futuro extraño que nadie veía venir. La realidad es que a la compañía le quedan pocas opciones. Ninguno de sus proyectos en los últimos años ha funcionado tan bien como lo esperaban. Los fracasos comerciales son ya un estándar para ellos, lo cual tiene que ser solucionado lo antes posible.

Vía: Reuters