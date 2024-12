Ubisoft cierra dos de sus grandes estudios y XDefiant

Este 2024 no ha sido uno de los años más alegres para Ubisoft, y eso se debe a que sus juegos no lograron cumplir las expectativas de la empresa, ya sea el menospreciado Prince of Persia: The Lost Crown o el decepcionante para muchos, Star Wars Outlaws. Todo esto ha derivado en medidas desesperadas, incluyendo una que se ha reportado recientemente, la cual conlleva a personas que posiblemente se quedaron sin trabajo para este momento.

La empresa ha confirmado que su título multijugador XDefiant cerrará sus servidores en junio de 2025, según anunció el productor ejecutivo Mark Rubin en un comunicado oficial. La decisión responde a la baja cantidad de jugadores y un rendimiento económico insatisfactorio. A partir del 3 de diciembre de 2024, ya no será posible descargar el juego ni registrar nuevos usuarios, aunque los servidores permanecerán activos para los jugadores existentes hasta la fecha final.

“Agradezco profundamente al equipo por su increíble esfuerzo y dedicación en este proyecto”, expresó Rubin. “Entendemos que esta noticia puede ser decepcionante, pero continuaremos ofreciendo contenido de la temporada 3 en las próximas semanas”. Además, Ubisoft ha garantizado reembolsos completos para quienes compraron el Ultimate Founder’s Pack o realizaron compras en los últimos 30 días, con más detalles disponibles en su sitio web oficial.

