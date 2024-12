Después de ganar Juego del Año con It Takes Two, Josef Fares y Hazelight Studios comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto. Si bien por el momento no hay información oficial sobre este título, una nueva filtración no solo ha revelado cuándo es que tendremos el primer vistazo a este juego, sino que ha compartido su fecha de lanzamiento.

Recientemente, billbil-kun, quien usualmente comparte información acertada sobre PlayStation, ha señalado que el siguiente juego de Hazelight Studios lleva el nombre de Split Fiction, y será revelado este mismo mes, con The Game Awards siendo el evento predilecto para este anuncio.

Sin embargo, eso no es todo, puesto que el insider asegura que Split Fiction estaría disponible el próximo 6 de marzo de 2025 en consolas y PC. Al igual que los previos trabajos del estudio, se espera que este nuevo juego sea una experiencia completamente cooperativa con un gran enfoque en la narrativa. Considerando lo que ya hizo este equipo con It Takes Two y A Way Out, el camino que tomarán con su siguiente título no debería ser una sorpresa.

Por el momento no hay información oficial por parte de Hazelight Studios que confirme o desmienta este reporte. Solo nos queda esperar a The Game Awards, los cuales se llevarán a cabo el 12 de diciembre. En temas relacionados, It Takes Two llega a PlayStation Plus. De igual forma, puedes conocer más sobre el siguiente juego del estudio aquí.

Nota del Autor:

It Takes Two es un fenomenal juego. Si el siguiente título de Josef Fares es tan bueno como su título de 2021, entonces estaremos frente a otro candidato a GOTY. No puedo esperar para jugar en compañía de alguien esta nueva entrega.

Vía: Dealabds