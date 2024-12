Dragon Quest III HD-2D Remake es todo un éxito. A un mes de su lanzamiento, Square Enix ha revelado que el título ha superado las dos millones de unidades vendidas en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los lanzamientos más grandes en la historia de la serie.

Tan solo en Japón, se han vendido más de 950 mil copias de la edición física, y si consideramos las ventas digitales, Dragon Quest III HD-2D Remake seguramente ya supera el millón de copias. Si bien esto no es una gran sorpresa para la región, lo que sí llama la atención es que el otro millón de copias provienen de occidente.

