Descubren el nombre del nuevo juego de los creadores de It Takes Two

Hace algunos años atrás EA sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de It Takes Two, juego cooperativo de dos usuarios que tenía por objetivo completar una historia, y lo que especialmente llamó la atención fue su constante cambio entre jugabilidades. Sin embargo, ya ha pasado tiempo del estreno de dicho título, y los fanáticos se preguntan si el equipo de desarrollo ya está trabajando en algo más que utilice tanta creatividad.

El nombre del próximo juego del estudio Hazelight parece haber sido revelado anticipadamente. La semana pasada, el director creativo, Josef Fares, insinuó el lanzamiento de una nueva IP a través de una publicación, refiriéndose al proyecto como “S**** ******N”. Aunque los detalles se mantienen en secreto, esta declaración fue acompañada por una imagen compartida en la cuenta oficial, que mostraba un guión redactado con notas que destacaban la naturaleza cooperativa del nuevo título.

