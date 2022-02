En septiembre del año pasado se filtró una extensa lista de juegos que llegarían a GeForce Now, el servicio de la nube de NVIDIA. Aunque en su momento se negó la existencia del contenido que aquí se mostraba, el paso del tiempo ha confirmado poco a poco algunos de los anuncios que se encontraban presentes en la información que surgió antes de tiempo. De esta forma, la reciente revelación de Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, apuntaría a que el rumoreado remake de Final Fantasy IX estaría en camino.

En la lista filtrada de GeForce Now se hacía mención de proyectos como God of War para PC, el remaster de Chrono Cross, y un juego de cartas sin anunciar, que bien se pudo referir a Voice of Cards: The Forsaken Maiden, los cuales fueron negados en su momento, pero hoy en día son una realidad. De esta forma, se especula que el remake de Final Fantasy IX, así como una remasterización de Final Fantasy Tactics, se hagan una realidad en un futuro.

Esto fue lo que comentó Jason Schreier, periodista de Bloomberg, al respecto:

“El hecho de que la remasterización de Chrono Cross sea real significa que, según la filtración de Nvidia, una remasterización de Final Fantasy Tactics y una nueva versión de Final Fantasy IX también están en camino”.

The Chrono Cross remaster being real means that, per the Nvidia leak, a Final Fantasy Tactics remaster and Final Fantasy IX remake are also on the way 👀 — Jason Schreier (@jasonschreier) February 9, 2022

Sin embargo, nada asegura que el remake de Final Fantasy IX, u otro de los títulos mencionados en la filtración se hagan una realidad. Aunque algunos, como Mortal Kombat 12, parecen que están a nada de ser revelados, hay casos como el de Kingdom Hearts 4 o Shin Megami Tensei V para PC, que bien pudieron ser solo un error.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 7 de abril, y aquí puedes conocer más sobre este título. De igual forma, Live A Live recibirá un remake en HD-2D.

Nota del Editor:

Aunque me encantaría ver un remake de Final Fantasy IX, no me puedo emocionar por algo que, si bien no es imposible, aún estaría a muchos años de distancia. Considerando que una versión HD ya está disponible en consolas actuales, Square Enix debe ofrecer algo completamente nuevo, y esto no es un trabajo sencillo, especialmente todos los proyectos que tienen en puerta.

Vía: Jason Schreier.