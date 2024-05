Nintendo ataca a los clones de Yuzu

El caso de Nintendo contra Yuzu ha sido uno de los eventos legales más importantes del año. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los emuladores más famosos del Switch cerró sus puertas, y sus dueños, Tropic Haze, tienen que pagar una multa de $2.4 millones de dólares. Sin embargo, esto no ha detenido a miles de personas de crear clones de Yuzu, incluso cuando la Gran N ya está tomando acciones legales en contra de estas copias.

Desde el cierre de Yuzu, más de 8,500 personas han creado clones de este emulador, y si bien parecía que Nintendo pensaba dejar a este grupo en paz, recientemente se reveló que la Gran N ha emitido más de 8,500 avisos de eliminación de contenido digital, o DMCA, para la completa eliminación de estos softwares en GitHub.

WOW, Nintendo issued over 8500 DMCAs to github forks/clones of Yuzu today. pic.twitter.com/A0Q3yZVLUt

— Mr. Sujano (@MrSujano) May 2, 2024