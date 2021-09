Phil Spencer revela su juego favorito de GameCube

Como seguramente ya lo notaron, el día de hoy, 14 de septiembre, se celebra el 20 aniversario del lanzamiento del GameCube en Japón. De esta forma, miles de personas han compartido cuál es su juego favorito de esta plataforma. Fue aquí en donde Phil Spencer, jefe de Xbox, se sumó a la conversación en turno.

Como parte de las celebraciones, la cuenta oficial de Twitter Gaming le preguntó al público “¿cuál es su juego favorito de GameCube? Dentro de las más de 700 respuestas, el nombre de Phil Spencer inmediatamente resaltó. A diferencia de lo que uno podría llegar a pensar, el título que más le gusta al jefe de Xbox no está relacionado con The Legend of Zelda, Mario o Metroid, sino que se trata de Eternal Darkness.

Eternal Darkness — Phil Spencer (@XboxP3) September 14, 2021

Así es, el famoso juego de Silicon Knights, el cual nos proporciona una aventura de horror psicodélica, es la elección preferida de Phil Spencer. Eternal Darkness llegó al GameCube en el 2002, y probablemente recuerdes este título al detener tu corazón un instante después de engañarte con el supuesto formateo de tu Memory Card.

