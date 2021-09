Los servidores de LBP en PS3 y PS Vita llegan a su fin

Ya pasó un muy buen rato desde que Sony ofreció algún tipo de novedad relacionado al escándalo de LittleBigPlanet. Por si lo habías olvidado, un molesto fan lanzó un ataque DDOS en LittleBigPlanet 3, desactivando sus servidores por completo. Aunque Sony XDEV dijo que ya estaba investigando los problemas, parece que han sido obligados a desactivarlos por completo en casi todos los títulos de la serie.

En una nueva declaración de la cuenta oficial de LittleBigPlanet en Twitter, mencionaron que los servicios online para LBP 1, 2, y 3 (su versión de PS3), y LBP PS Vita han sido desactivados permanentemente.

An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021