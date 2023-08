Phil Spencer habla acerca de Call of Duty en Game Pass

El CEO de Xbox, Phil Spencer, compartió noticias desafortunadas para los fanáticos de Call of Duty que desean ver la serie en Xbox Game Pass inmediatamente después de la adquisición de Activision Blizzard. La compra de casi $70 mil millones de dólares de Microsoft de Activision Blizzard tomó un giro sorprendente el 22 de agosto. Ubisoft y Activision Blizzard se unieron en un acuerdo de 15 años que permitirá que Call of Duty y muchos otros juegos de Activision, como Overwatch y Diablo, estén disponibles para transmisión en el servicio de suscripción de transmisión Ubisoft+.

Ubisoft reconoció que el acuerdo depende de la finalización exitosa de la fusión de Activision Blizzard. Microsoft ganó su caso en el tribunal con la Comisión Federal de Comercio, lo que significa que el último obstáculo que queda en el camino es la autoridad de competencia y mercado del Reino Unido.

Spencer le dijo a Eurogamer que sigue confiando en que el acuerdo reestructurado sea aprobado. Sin embargo, incluso si la compra se lleva a cabo, eso no significa necesariamente que COD se unirá de inmediato a la alineación de Xbox Game Pass. En una entrevista con IGN, Spencer reveló que cuando se cierre el trato con Activision Blizzard, Call of Duty no se incluirá de inmediato en Xbox Game Pass.

“En realidad, hay trabajo por hacer para llevar los juegos a Game Pass. La gente piensa que el acuerdo se cierra y todo está en Game Pass. Eso no es cierto. Nos llevará tiempo poner los juegos en Game Pass.”

Agregando sal a la herida, de todos modos no era posible que Modern Warfare III estuviera en Game Pass, como confirmó CharlieIntel. PlayStation ha tenido los derechos exclusivos de marketing de Call of Duty desde 2014, y el reportero de Bloomberg Jason Schreier confirmó que el acuerdo de PlayStation se extiende al menos hasta Modern Warfare 3 en 2023.

Vía: Dexerto

Nota del editor: Pues era de esperarse, pero estoy seguro de que va a suceder y que esto fue la apuesta de Microsoft desde el principio. Sí veo a jugadores de CoD comprando un Xbox por tener todas las versiones de su juego favorito por una suscripción mensual.