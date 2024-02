Como parte de los anuncios que se llevaron a cabo el día de hoy en el podcast de Xbox, Phil Spencer, jefe de Xbox, no decidió perder un solo segundo de la presentación, y habló directamente sobre los rumores relacionados con la posibilidad de ver títulos de sus estudios en el PS5 y Switch. Si bien confirmó que sí hay planes para llevar cuatro experiencias a estas plataformas, ninguna de estas es Indiana Jones and the Great Circle y Starfield.

Recordemos que toda la situación de Xbox que hemos visto en las últimas semanas surgió después de que un reporte aseguró que Starfield iba a llegar a PlayStation 5. Sin embargo, durante el evento de hoy, Spencer dejó en claro que no hay planes para que estos dos juegos de Bethesda estén disponibles en otras plataformas que no sean el Xbox Series X|S y la PC. Esto fue lo que comentó cuando fue cuestionado sobre los juegos que sí veremos en PS5 y Switch:

“No son Starfield o Indiana Jones”.

Esto le pone un fin definitivo a uno de los más grandes rumores de 2024. Si bien sí veremos cuatro juegos de Xbox en otras plataformas, ninguno de estos será Starfield e Indiana Jones and the Great Circle. Los dos títulos de Bethesda se mantendrán como una exclusiva del Xbox Series X|S en consolas. De esta forma, será interesante ver si juegos futuros, como Marvel’s Blade se mantendrá como una experiencia que solo podemos encontrar en las plataformas de Microsoft o no.

Nota del Editor:

Es bueno por fin tener una respuesta clara a este tema. De esta forma, se reafirma que Xbox no planea abandonar el mercado de consolas, y sus grandes exclusivas se mantendrán en sus plataformas. Si bien no se descarta que la compañía cambie de parecer en un futuro, al menos esta es la realidad por el momento.

Vía: Xbox