Peso Pluma anuncia colaboración con Call of Duty

Uno de los cantantes más populares del momento y de los mayores representantes de los corridos tumbados, Peso Pluma, anunció por medio de un corto video que “se viene algo ch**” en colaboración con Activision y el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III. El video fue publicado en la cuenta oficial de Call of Duty en X. Y ha causado revuelo.

Todavía no sabemos de qué se trata pero, lo más probable es que se haga un video como sucedió en la edición anterior Modern Warfare II, cuando el desarrollador contactó a la Banda MS para darle un toque local a la promoción del juego. En ese entonces Oswaldo Silvas, vocalista del grupo, comentó lo siguiente:

“Cuando nos dieron la noticia, no la creíamos. Yo conozco la plataforma, conozco el videojuego porque, un poco más joven que hoy, jugaba la primer versión. Que hayan contactado a Banda MS para musicalizar el nuevo lanzamiento, créenos que fue una sorpresa muy agradable.”

No nos queda más que esperar a ver qué es lo que entrega Peso Pluma de la mano de Activision pero estamos seguros de que el impacto que cause va a permear fuera de la comunidad de Call of Duty e incluso de la gamer.

Vía: X

Nota del editor: Me agrada mucho que Activision y el equipo de Call of Duty esté conectando cada vez más con su comunidad latina y sobretodo la mexicana. No soy fan de este tipo de música pero la verdad que el tema de Banda MS lo escucho de vez en cuando y seguro pasará lo mismo con lo que nos traiga Peso Pluma.