Persona 5 supera las 10 millones de unidades

Por años, la serie de Persona era uno de los tantos JRPG con una pequeña base de fans a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, con la llegada de la quinta entrega, la propiedad de Atlus explotó sustancialmente, y desde entonces hemos visto múltiples juegos protagonizados por los Phantom Thieves. De esta forma, se ha revelado que la serie de Persona 5 ha vendido más de 10 millones de unidades desde su lanzamiento.

Persona 5 llegó a Japón en el 2016, seguido de un lanzamiento internacional en el 2017. Desde entonces, Atlus se ha encargado de expandir este universo con experiencias de todo tipo. Royal se encargó de ofrecernos una versión mejorada del título base. Persona 5 Strikers llevó a los Phantom Thieves al género de los Musou. Persona 5: Dancing in Starlight nos entregó un título de baile y ritmo. Por último, pero no menos importante, Persona 5 Tactica llegó hace unas semanas, y nos presentó un juego de estrategia.

The worldwide sales of the Persona 5 series have surpassed 10 million units! 🎉

To celebrate, check out this special thank-you illustration from Shigenori Soejima! Thank you so much to our players for your continued support.#P5D #P5R #P5S #P5T pic.twitter.com/uTdN85VgsS

— Official ATLUS West (@Atlus_West) December 15, 2023