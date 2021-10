Patinador profesional usa música de Attack on Titan

Jimmy Ma es un patinador artístico de 26 años originario de Estados Unidos y cuenta con algunas medallas en su haber. Y además de ser un apasionado de su disciplina, demostró ser un gran fan de Attack on Titan.

En su presentación más reciente, en el evento Skate America 2021 que se llevó a cabo del 22 al 24 de octubre, salió a la pista con algunas de las canciones más representativas del anime, como Vogel Im Käfig y T-KT, compuestos y arreglados por Hiroyuki Sawano que, sumadas al talento de Jimmy, causaron furor en el recinto, y claro, en redes sociales.

American figure skater Jimmy Ma performs routine to Attack on Titan OST at #SkateAmerica2021

— Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 24, 2021