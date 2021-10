El DLC de Cyberpunk 2077 también se retrasó hasta 2022

Este último año definitivamente no ha sido el mejor para la gente de CD Projekt Red, pues tras el desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077, el estudio polaco ha decidido retrasar todos sus otros proyectos, incluyendo las versiones next-gen tanto de este juego como la de The Witcher 3: The Wild Hunt.

Pues para sorpresa de nadie, CDPR recientemente actualizó su hoja de ruta para Cyberpunk 2077, confirmando así que todo el contenido descargable que se tenía planeado para 2021 no llegará sino hasta 2022.

Hasta donde sabemos, la gran mayoría de estos DLC serán gratuitos para todos los jugadores, así como la versión next-gen de Cyberpunk 2077. No queda mas que esperar para ver si CDPR cumple o si tendremos otra decepción entre manos. Espero que esto último no suceda.

Nota del editor: Era de esperarse que el contenido descargable para este juego también fuera a retrasarse, puesto que actualmente CDPR se encuentra enfocado en seguir mejorando la experiencia del juego base, especialmente en consolas de pasada generación.

Via: Cyberpunk 2077