Actualmente, The Witcher 3: Wild Hunt y Cyberpunk 2077 no tienen una versión nativa en PS5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, CD Projekt Red ya está trabajando para hacer esto una realidad. Lamentablemente, estos proyectos ya no estarán disponibles este año, como se esperaba, y llegarán hasta el 2022.

Por medio de un comunicado, CD Projekt Red ha confirmado que las versiones para la generación actual de estos dos juegos se han retrasado hasta el próximo año. La edición next-gen de Cyberpunk 2077 llegará en algún punto del primer cuarto de 2022. Por otro lado, se espera que The Witcher 3: Wild Hunt esté disponible en PS5 y Xbox Series X|S en una fecha por confirmar del segundo cuarto de 2022. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El Consejo de Administración de la Sociedad comunica que, con base en las recomendaciones proporcionadas por las personas que supervisan el desarrollo, se ha decidido dedicarle tiempo adicional a ambos proyectos. Actualmente, la Compañía tiene la intención de lanzar la versión de próxima generación de Cyberpunk 2077 en el primer trimestre de 2022, y la versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt en el segundo trimestre de 2022”.

Por el momento no hay una fecha exacta para estos dos lanzamientos. Esta información no debería ser una gran sorpresa, ya que desde hace varios meses se había revelado que CD Projekt Red ya no contemplaba lanzar estos títulos en las nuevas consolas este año.

En temas relacionados, la tercera temporada de The Witcher comenzará a filmarse a principios de 2022. De igual forma, puedes conocer más sobre Cyberpunk 2077 aquí.

Nota del Editor:

Esta información no debería ser una sorpresa. Aunque CD Projekt Red ha trabajado arduamente para solucionar los problemas de Cyberpunk 2077, esto también ha afectado negativamente su reputación al eliminar y retrasar contenido que originalmente iba a llegar a este título este año. Ahora solo nos queda por ver cuántas personas están dispuestas a visitar Night City en el 2022.

Vía: CD Projekt Red