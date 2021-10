No cabe duda alguna que lo ocurrido en el set de Rust con Alec Baldwin y la directora de fotografía, Halyna Hutchins, fue una verdadera tragedia. Todavía no hay un verdadero responsable detrás de todo esto, por lo que el proceso de investigación será bastante arduo. Sin embargo, las autoridades no descartan que Baldwin pueda salir librado de esto, al menos legalmente hablando.

Adán Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, en Albuquerque, Nuevo México, y Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito, explicaron que todavía “era demasiado pronto para discutir los cargos”, sin embargo, sí estarán dispuestos a hacerlos si existe una justificación.

“Nada está descartado. No estamos en ese momento, pero la investigación no ha concluido. Había tres armas en un carrito cuando ocurrió el accidente. Dos estaban inutilizadas, pero una, la que se disparó, está siendo sujeta a pruebas por parte de expertos en balística. Por las lesiones que causó, se sospecha que se disparó un proyectil real. Obviamente Baldwin es la persona que disparó el arma y, en este momento, él es parte activa de de esta investigación.”

Evidentemente, Baldwin ha estado cooperando con la investigación, pero al menos por ahora, y como te comentaba anteriormente, no hay un responsable fijo para la resolución del caso.

