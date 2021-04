Para celebrar April’s Fools Day, Remedy lleva Control al original PlayStation

Hoy es 1 de abril, eso quiere decir que es April’s Fools Day. De esta forma, podemos esperar una serie de bromas y noticias falsas a lo largo del día de hoy. Aunque algunos de estos anuncios pueden parecer sumamente reales, como el supuesto retraso de Halo Infinite que vimos ayer, hay otros que simplemente no pueden engañar a alguien, pero son entretenidos. Este es el caso de Remedy Entertainment, quienes llevaron Control al original PlayStation para celebrar el April Fools.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter y YouTube, Remedy compartió un pequeño video de menos de un minuto, en donde podemos ver cómo se vería un juego tan complejo como Control, corriendo en el PlayStation 1. De esta forma, el ray-tracing y el 4K son sustituidos por gráficos estilo Alone in the Dark.

Aunque esto es obviamente una broma, el pequeño video demuestra un gran potencial. Recordemos que una fan está trabajando en un demake de Bloodborne para el PS1. De esta forma, es muy posible que este pequeño video logre inspirar a más de un desarrollador independiente, y alguien comience a trabajar en una versión de Control para la primera consola de Sony. Solo nos queda esperar y ver si el chiste se hace realidad en un futuro.

Vía: Remedy