Paloma “mutante” obsesiona a usuarios de internet

Los observadores de aves están asombrando a la mente colectiva de Internet después de compartir un video de una “paloma mutante” con el pecho hinchado y patas tan largas que los espectadores sospechaban que era un engaño de inteligencia artificial.

Un video que se ha vuelto viral muestra al polluelo elástico y ha acumulado más de 18.6 millones de visitas en TikTok, mientras los espectadores debaten si el animal es real. El clip aparentemente desafía las características de su especie y fue compartido por @pigeonsTV con sede en el Reino Unido. Muestra al pájaro torpe paseando por una mesa con sus patas interminables y su pecho bulboso en todo su esplendor. Su físico alto y desproporcionado evoca pensamientos de una paloma normal después de un régimen de Ozempic que salió mal de manera extraña.

Las piernas y garras delgadas y desgarbadas del pájaro están cubiertas de plumas, pareciendo pantalones naturales con bordes de plumas. Sin embargo, resulta que el ave es en realidad una paloma piquituerta inglesa, una especie de paloma mensajera que es:

“la raza más alta de palomas de fantasía, siendo algunas de las más grandes de 16 pulgadas de altura”, según Backyard Poultry.

La llamativa ave estándar es conocida por su capacidad para inflar su buche, la bolsa muscular en el interior de su cuello. Criada a través de siglos de cría selectiva, la sofisticada piquituerta se le llama a menudo el “supermodelo” del mundo de las palomas debido a su aspecto resplandeciente, como el equivalente aviar de un caniche francés.

No hace falta decir que la silueta de estilo “Dr. Seuss” de la paloma levantó muchas cejas en las redes sociales.

“Etapa 3 de paloma Pokémon, bro evolucionada”, comentó un espectador, mientras que otros lo compararon con algo que las celebridades usarían en la “Gala del Met”. “Definitivamente hay dos palomas bajo un abrigo largo”, dijo otro. “Yo dibujando una paloma de memoria”, bromeó un usuario ingenioso de TikTok. Otro escribió: “¿Qué tipo de paloma generada por IA es esa?”.

Incluso algunos pensaron que el ave era una paloma común a la que le habían arrancado las plumas, al igual que en esos innumerables videos de perros con cortes de pelo desastrosos. Aunque, en el ámbito de las rarezas ornitológicas, la piquituerta no se compara con la paloma coronada de Victoria, de plumaje azul, la especie más grande del mundo, llamada así por su extravagante penacho estilo vedette. ¿Qué tal la paloma de Nicobar, que presume de una melena multicolor de rastas dignas de un vendedor de Hacky Sack?

Mientras tanto, esta “paloma mutante” no es la primera criatura alada que acapara titulares este año: una paloma intrépida interrumpió de manera hilarante el informe meteorológico de un meteorólogo de Florida en mayo, y una pareja de palomas canadienses fueron atrapadas luciendo mochilas de “contrabando de drogas” en enero y marzo, respectivamente.

Vía: New York Post

Nota del editor: A veces me da terror que la gente esté perdiendo la cultura y la curiosidad por simplemente observar o conocer acerca de lo que nos rodea. Creo que el ejemplo más claro que he visto fue cuando el Animal Planet se convirtió en un canal de comedia, videos divertidos y realities que ya no seguían los ideales de la programación original. En fin.