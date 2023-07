Algunos jóvenes simplemente no comprenden el valor del dinero de la misma manera que las generaciones anteriores. Como resultado, varios adolescentes de hoy no aprecian lo que significa trabajar duro por un sueldo. En estos casos resultan ser más descarados a la hora de malgastar su dinero en caprichos. No solo desperdician dinero en productos innecesarios, sino que también lo desperdician virtualmente en sus videojuegos. Este joven ha batido récords, ya que gastó $45,000 dólares, equivalentes a poco más de $767,000 pesos mexicanos mientras jugaba. Sus padres fueron a buscarlo y lo corrigieron mientras seguía jugando.

Especialmente en la economía actual, $767,000 MXN son difíciles de conseguir. La familia promedio, sin contar a los individuos, apenas tiene $76,000 MXN en el banco, mucho menos tendrán $767,000. Teniendo en cuenta el costo de vida y otros gastos, la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de ganar tanto dinero. Incluso aquellos que tienen ese tipo de dinero lo consideran un fondo de emergencia. Sin embargo, este niño trató los $767,000 pesos como si fuera dinero desechable. Como resultado, sus padres fueron al café de videojuegos y le dieron una lección sobre cómo funciona la vida.

Si bien el amor de un padre por un hijo está por encima de todo, un niño que desperdicia $767,000 pesos en un videojuego pondrá a prueba ese límite. Para una familia en China, esto realmente sucedió, y los padres hicieron lo único que podían hacer. Su hijo estaba en un café de videojuegos, jugando uno de los juegos. Aparentemente, la información bancaria de los padres estaba vinculada al juego. Mientras jugaba, el niño gastó $767,000 pesos de dinero real en el juego. Obviamente, los padres fueron alertados. Como resultado, fueron al lugar donde su hijo estaba jugando y lo disciplinaron allí mismo, frente a todos.

Alguien sacó su celular y decidió grabar el momento. El videojugador en apuros gritó y lloró tratando de que el castigo cesara sin tener mucha suerte, incluso se llegan a notar algunas risas por parte de otros jugadores incluyendo su vecino de estación quien trata de disimular que lo que está pasando no le afecta.

Parents attack their 16 year old son in a gaming cafe for spending $45,000 in a video gamepic.twitter.com/g3VeFY1Z7t — Dexerto (@Dexerto) July 8, 2023

Vía: Twitter

Nota del editor: No tengo idea de cómo llegamos a esto. Recuerdo que hace años una niña gastó una fortuna en pitufresas en la app para móviles de Los Pitufos pero, en ese caso, la compañía devolvió el dinero. Ojalá que estos padres puedan hacer algo para recuperar sus ahorros. Fuera de la acción reprobable de golpear a su hijo, se entiende el nivel de frustración de esta familia.